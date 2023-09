DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem em alta moderada enquanto Europa desce

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta moderada, mas parecem encaminhar-se para uma perda semanal, depois de o S&P 500 ter registado a maior queda em três dias desde março.

O S&P 500 sobe 0,2%, enquanto o Dow Jones Industrial Average ganha menos de 0,1% e o índice tecnológico Nasdaq Composite avança 0,5%.

As yields dos Treasurys seguem perto de máximos de vá...