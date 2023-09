DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem em baixa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram a cair esta terça-feira, enquanto as yields dos Treasurys a 10 anos mantêm-se em torno de 4,5%, uma vez que os investidores apostam num período potencialmente mais longo de taxas de juro elevadas e avaliam o impasse no Congresso, que corre o risco de deixar o governo federal sem financiamento.

O Dow perde 0,4%, enquanto o S&P 500 cai 0,6% e o Nasdaq recua 0,6%.

