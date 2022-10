DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem em baixa após dados da inflação

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA recuam esta sexta-feira, à medida que os investidores digerem os números do índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, o indicador de inflação favorito da Reserva Federal.

O S&P 500 cai 0,2%, enquanto o Dow Jones Industrial Average recua 0,3%. O Nasdaq Composite cede 0,4%.

Os dados do PCE de agosto ficaram um pouco acima do esperado.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.