DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem em baixa após incursão russa na Ucrânia

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa, depois de o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter enviado militares para duas áreas separatistas da Ucrânia, elevando os receios de conflito total na região.

O Dow Jones Industrial Average cai 191 pontos, ou 0,5%, na abertura. O S&P 500 cede 0,3% e o Nasdaq Composite desliza 0,6%.