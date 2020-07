DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem em baixa com regresso dos receios

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA recuam no arranque esta terça-feira, com os investidores a revelarem alguma ansiedade com a possibilidade de o ciclo bullish ter chegado ao fim e perante novas perspetivas económicas pouco animadoras.

O DJIA cai 0,7% para 26.104 pontos e a S&P 500 desliza 0,5% para 3.170 pontos. O Nasdaq Composite sobe 0,2%, um dia depois de ter tocado novo máximo histórico.