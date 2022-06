DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem em baixa devido a receios sobre retalho

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA caem na abertura depois de um alerta de lucros da Target ter ensombrado o setor do retalho e o banco central da Austrália ter assustado os investidores com um aumento maior que o esperado das taxas de juro.

O DJIA desce 0,7%, enquanto o S&P 500 perde 0,6%, depois de ter fechado em alta de 0,3% na segunda-feira. O Nasdaq 100 perde também 0,6%.