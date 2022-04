DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem em baixa enquanto yields sobem

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta segunda-feira, com os confinamentos na China devido à Covid-19 a somarem-se à incerteza que os investidores enfrentam numa fase de subida das taxas de juro.

O Dow Jones Industrial Average desce 0,1% para 34.679 pontos, enquanto o S&P 500 perde 0,7% para 4.456 pontos e o Nasdaq Composite recua 1,1% para 13.561 pontos.