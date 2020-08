DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem mistas após recorde do S&P 500

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram mistos, depois de o S&P 500 ter encerrado num máximo recorde na terça-feira pelo terceiro dia de negociação consecutivo.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,1% para 28.222 pontos, enquanto o S&P 500 avança 0,1% e o Nasdaq ganha 0,4%.