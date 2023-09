DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem mistas com Fed no horizonte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram mistas na antecâmara da decisão da Reserva Federal dos EUA na quarta-feira, após um aumento da inflação ter deixado os investidores preocupados com a possibilidade de o banco central manter as taxas mas deixar a porta aberta a novos aumentos.

O Dow Jones Industrial Average sobe ligeiramente após a abertura, enquanto o S&P 500 e Nasdaq Composite caem.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...