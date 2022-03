DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem mistas enquanto Europa recupera

(DJ Bolsa)-- Os principais índices dos EUA abriram mistos, enquanto as yields das obrigações e os preços do petróleo subiam, depois de os receios de uma recessão terem levado o Dow Jones Industrial Average a entrar em correção.

O S&P 500 perde 0,1%, enquanto o Dow Jones Industrial Average ganha 0,1%. O Nasdaq Composite recua 0,2%.