DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem sob volatilidade

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta segunda-feira, para pouco depois negociarem mistas, num verão marcado por quedas nos índices norte-americanos.

O S&P 500 sobe 0,4%, enquanto o Dow Jones Industrial Average perde 0,1% e o índice tecnológico Nasdaq Composite avança 0,8%.

As ações dos EUA têm estado sob pressão este mês, com o S&P ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.