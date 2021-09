DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA e Europa seguem mistas

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA seguem mistas esta quarta-feira, depois de uma abertura em alta moderada, após o S&P 500 ter avançado pelo sétimo mês consecutivo.

O S&P 500 ganha 0,2%, depois de ter subido em nove dos últimos 10 meses e ter fechado na terça-feira ligeiramente abaixo de um máximo de sempre.