DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA passam a cair após comentários de Powell

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA passaram a cair esta quarta-feira depois de a Reserva Federal dos EUA ter subido novamente as taxas de juro e sinalizado um possível abrandamento no ritmo de aumentos, embora tenha reconhecido que ainda há muito trabalho a fazer na luta contra a inflação.

O S&P 500 cai 1%, enquanto o Dow Jones Industrial Average recua 0,5% e o Nasdaq Composite perde 1,5%.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...