DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações em queda antes de IPC dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em queda, acompanhando as perdas dos EUA e da Ásia, numa altura em que prevalece a cautela nos mercados antes dos dados da inflação dos EUA, evento que deve manter os ativos de risco em xeque.

O Stoxx Europe 600 e o DAX deslizam ambos 0,4%, enquanto o CAC perde 0,5% e o FTSE cede 0,1%.