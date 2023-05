DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações esperam por payrolls após reuniões da Fed, BCE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta sexta-feira apesar de um fecho negativo em Wall Street no dia anterior, depois das reuniões da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu, com os investidores agora à espera dos dados dos payrolls não-agrícolas dos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,5% para 462,40 pontos.

O índice alemão DAX ganha 0,6%, o francês CAC soma 0,6% ...