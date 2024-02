DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações europeias abrem em alta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa negoceiam em alta esta segunda-feira, com os investidores a preparem-se para o primeiro relatório de inflação dos EUA deste ano e a digerirem mais resultados empresariais.

O Stoxx, o DAX e o CAC apreciam 0,4%, embora o FTSE perca 0,3%.

As ações das tecnológicas impulsionaram o S&P 500 para novo marco e um fecho recorde na ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.