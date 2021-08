DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações europeias dão sequência aos ganhos

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados europeus arrancaram em alta esta sexta-feira, prolongando o ciclo de ganhos que dura há 10 sessões e dando seguimento aos recordes em Wall Street.

O índice Stoxx Europe 600 avança 0,1%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX ganha 0,1%, o francês CAC soma 0,2% e o britânico FTSE 100 sobe 0,3%.