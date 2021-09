DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações europeias descem antes da decisão do BCE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados europeus perdem terreno no arranque desta quinta-feira, dia marcado pelo anúncio de política do Banco Central Europeu, dando seguimento à queda em Wall Street devido aos receios sobre um abrandamento da economia.

O índice Stoxx Europe 600 cai 0,4%, depois de o japonês Nikkei também ter encerrado em baixa.