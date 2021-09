DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações europeias em alta apesar dos dados da China

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem com ganhos esta terça-feira, apesar de dados dececionantes da China terem gerado receios sobre o crescimento.

O índice Stoxx Europe 600 avança 0,1%, depois de o japonês Nikkei ter contrariado a sessão contida na Ásia e ter valorizado 1,1%.