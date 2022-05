DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações europeias fecham em baixa com foco na inflação

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram a sessão no vermelho, enquanto em Wall Street o cenário está sobretudo negativo, devido aos receios de que a Reserva Federal dos EUA vai penalizar o crescimento com o seu esforço para controlar a inflação.

O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,7%, o DAX perdeu 0,6%, o CAC recuou 1% e o FTSE 100 desceu 1,6%.