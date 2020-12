DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações europeias mistas à espera dos estímulos nos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram com toada mista esta quinta-feira, com os investidores a fazerem uma pausa e a manterem a cautela até que haja certezas sobre os estímulos orçamentais nos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 segue estável, enquanto em termos nacionais o índice alemão DAX e o francês CAC recuam 0,2% e o britânico FTSE 100 sobe 0,1%.