DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações europeias no verde após aprovação de vacina

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta terça-feira, com o apetite pelo risco sustentado pela aprovação total da vacina da Pfizer-BioNTech nos EUA, enquanto os investidores esperam pelo encontro da Reserva Federal dos EUA em Jackson Hole.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,4%, depois de uma sessão positiva na Ásia em que o japonês Nikkei cresceu 0,9%.