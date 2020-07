DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações europeias recuam com realização de mais-valias

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta terça-feira, com os investidores a realizarem mais-valias numa altura em que continuam a avaliar os sinais de recuperação económica enquanto o número de infeções por coronavírus aumenta.

O índice Stoxx Europe 600 cai 0,8%, segundo as perdas da sessão asiática e dos futuros de ações dos EUA.