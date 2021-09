DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações europeias seguem ganhos da Ásia

(DJ Bolsa)-- Os mercados globais seguem maioritariamente em alta esta segunda-feira, depois de as bolsas japonesas terem subido fortemente, num dia em que é feriado nos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,5%, depois de o Nikkei ter somado 1,8%.

Em termos nacionais, o índice alemão DAX e o francês CAC ganham 0,6%, e o britânico FTSE 100 aprecia 0,5%.