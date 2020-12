DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações europeias sobem com foco nas negociações do Brexit

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta quarta-feira, no dia em que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vai a Bruxelas na tentativa de quebrar o impasse nas negociações do Brexit.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,6%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX sobe 1,1%, o francês CAC ganha 0,5% e o britânico FTSE 100 valoriza 0,5%.