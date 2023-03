DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações europeias sobem na abertura impulsionadas pela banca

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta, com a aparente redução dos receios sobre a solidez do sistema financeiro a impulsionar as ações da banca.

O índice continental Stoxx Europe 600 sobe 1%, enquanto o alemão DAX ganha 0,9%, o francês CAC avança 1% e o britânico FTSE soma 0,8%, depois de uma sessão mista na Ásia.

