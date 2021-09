DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações pressionadas por receios de inflação

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias arrancaram em baixa esta terça-feira, depois de um fecho misto em Wall Street no dia anterior e receios sobre a China que vão retirando otimismo aos investidores.

O Stoxx Europe 600 perde 0,9%, o DAX recua 0,6% e o CAC cede 0,9%. O FTSE desliza 0,4%.