DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações recuam, após Rússia atacar civis na Ucrânia

LISBOA (DJ Bolsa)-- A maior parte dos índices europeus abriu em queda esta quarta-feira, depois de a Rússia ter aumentado os ataques a cidades ucranianas.

A maioria dos benchmarks europeus perde terreno, com o Stoxx Europe 600 a cair 0,4% enquanto o DAX e o CAC cedem 0,3%. Em contraciclo, o FTSE 100 resiste e sobe 0,6%.