DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações recuam após sessão bearish em Wall Street

(DJ Bolsa)-- As ações globais recuam, após uma forte queda liderada pela tecnologia nos mercados norte-americanos, mas os futuros dos EUA apontam para uma sessão mais tranquila esta sexta-feira.

O Stoxx Europe 600 soma 0,4% enquanto o alemão DAX acelera 0,5%, o francês CAC soma 0,4% e o britânico FTSE ganha 0,5%.