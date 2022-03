DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações recuam com traders atentos à Ucrânia, BCE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias recuam esta quinta-feira, com os investidores à espera de um encontro entre diplomatas russos e ucranianos que possa acalmar o conflito, embora os combates continuem.

O Stoxx Europe 600 recua 0,9%, enquanto o DAX cede 1,7%, o CAC perde 1,6% enquanto o FTSE desliza 0,8%.