DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações seguem mistas no arranque da semana

(DJ Bolsa)-- As ações globais seguem mistas, esta segunda-feira, com os investidores preocupados com o risco de uma segunda vaga de infeções por coronavírus poder atrasar a recuperação económica global.

O Dow Jones Industrial Average abriu a somar 0,7% para 25.187 pontos, o S&P 500 ganha 0,1% para 3.019 pontos, enquanto o Nasdaq perde 0,5%.