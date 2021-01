DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações seguem mistas no início de semana com agenda ocupada

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus seguem mistos esta segunda-feira, numa altura em que os investidores se preparam para uma semana ocupada no que diz respeito a resultados empresariais, dados económicos e decisões de bancos centrais.

Na Europa, o índice Stoxx Europe 600 segue na linha de água, o DAX sobe 0,2%, o CAC estabiliza e o FTSE 100 cai 0,3%.