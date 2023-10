DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações seguem pressionadas por subida das yields

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias continuam a ser pressionadas pela subida das obrigações, que mantêm a tendência ascendente após dados do emprego mais fortes do que o esperado nos EUA.

O Stoxx perde 0,2%, o DAX cai 0,6%, o CAC cede 0,3% e o FTSE estabiliza.

Isto fortalece as expectativas de que as taxas de juro vão permanecer altas por um período prolongado,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.