DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações sobem com perspetiva de vitória democrata na Geórgia

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus fecharam no verde esta quarta-feira, enquanto a tendência também é positiva nos EUA, com os investidores a apostarem que os democratas vão conseguir o controlo do Senado depois dos resultados preliminares das eleições da Geórgia.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 1,4%, o DAX cresceu 1,8%, o CAC somou 1,2% e o FTSE 100 disparou 3,5%.