DJ MERCADOS GLOBAIS: Alívio na China coloca Europa a subir

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias arrancaram a semana no verde, esta segunda-feira, depois de Wall Street ter registado a melhor semana desde novembro de 2020 e de Beijing ter aliviado as medidas contra a Covid-19 na China.

O Stoxx Europe 600 sobe 0,6%, o DAX e o CAC apreciam 0,7% e o FTSE sobe 0,3%.