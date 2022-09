DJ MERCADOS GLOBAIS: Anúncio do BOE anima Europa no fecho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias subiram esta quarta-feira, com os mercados a recuperarem algum equilíbrio após o anúncio surpresa de compra de obrigações do Banco de Inglaterra, ou BOE.

O Stoxx Europe 600 e o FTSE 100 apreciaram 0,3%, o CAC 40 avançou 0,2% e o DAX acelerou 0,4%.

Em Wall Street, as ações também passaram a subir, após uma abertura volá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.