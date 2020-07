DJ MERCADOS GLOBAIS: Aumento das tensões EUA-China pesa nas ações

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias negoceiam em terreno negativo esta sexta-feira, depois das quedas nos EUA e na Ásia, devido aos receios sobre um aumento das tensões entre os EUA e a China.

A China disse aos EUA esta sexta-feira para encerrar o consulado em Chengdu depois de Washington ter ordenado Beijing que encerrasse o consulado em Houston.