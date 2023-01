DJ MERCADOS GLOBAIS: Aversão ao risco penaliza Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram no vermelho, seguindo as perdas de Wall Street após dados que mostraram uma queda das vendas a retalho durante a época festiva terem gerado receios de que o consumo privado e o crescimento estejam a perder fulgor com as subidas de taxas da Reserva Federal dos EUA.

O Stoxx Europe 600 cai 0,5%, ao passo que o DAX cede 0,5%, o CAC perde 0,4% e o FTSE recua 0,3%.

