DJ MERCADOS GLOBAIS: Bolsas penalizadas por crise energética, previsões do FMI

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa esta terça-feira, depois de os países da UE terem alcançado um acordo mitigado para reduzir o consumo de gás e de o Fundo Monetário Internacional ter cortado as previsões de crescimento global.

O Stoxx Europe 600 desceu menos de 0,1%, enquanto o DAX recuou 0,9%, o CAC perdeu 0,4% e o FTSE fechou na linha de água.