DJ MERCADOS GLOBAIS: Cautela faz Europa abrir na linha de água

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa abriram sem uma tendência definida esta quarta-feira, perante os sinais de aversão ao risco.

O Stoxx, o FTSE e o DAX estabilizam, enquanto o CAC perde 0,2%, mantendo o tom de cautela do dia anterior, devido ao aumento das yields das obrigações e aos receios sobre o trânsito no Mar Vermelho devido às tensões no Médio Oriente.

