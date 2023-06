DJ MERCADOS GLOBAIS: Cautela marca abertura europeia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram com alguma cautela esta quinta-feira, antes do testemunho do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no Congresso.

O Stoxx, o CAC e o FTSE perdem todos 0,2% enquanto o DAX soma 0,1%.

Na Ásia, o Nikkei Stock Average acelerou 0,6% e o Shanghai Composite cedeu 1,3%.

