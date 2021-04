DJ MERCADOS GLOBAIS: Cautela marca arranque da jornada europeia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram abaixo da linha de água esta sexta-feira, apesar de o S&P 500 ter registado um novo recorde na quinta-feira, impulsionado pela retoma das ações das grandes tecnológicas.

O Stoxx Europe 600 cai menos de 0,1%, ao passo que o DAX cai 0,1% e o FTSE perde 0,3%. O francês CAC sobe 0,1%.