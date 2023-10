DJ MERCADOS GLOBAIS: Conflito no Médio Oriente leva Europa para o vermelho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias fecharam em baixa esta segunda-feira, enquanto os investidores consideram as potenciais implicações económicas e geopolíticas resultantes da violência no Médio Oriente.

O Stoxx Europe 600 perdeu 0,3%, o DAX caiu 0,7%, o CAC recuou 0,6% e o FTSE 100 fechou perto da linha de água.

Nos EUA, o Dow Jones Industrial Average estabiliza,...