DJ MERCADOS GLOBAIS: Corte surpresa dos juros da China desperta Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os investidores europeus mostram otimismo no arranque desta sexta-feira, depois de a China ter surpreendido com medidas de estímulo e ter animado os mercados asiáticos.

O Stoxx Europe 600 soma 0,9%, à semelhança do DAX, enquanto o CAC ganha 0,5% e o FTSE acelera 1,3%.