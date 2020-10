DJ MERCADOS GLOBAIS: Covid-19 volta a ditar quedas na Europa

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuaram esta quinta-feira, devido à procura dos investidores por ativos seguros à medida que os países voltam a reforçar as restrições para conter a propagação de coronavírus na Europa.

O Stoxx Europe 600 caiu mais de 2,1%, enquanto o alemão DAX perdeu 2,5%, o francês CAC cedeu 2,1% e o britânico FTSE deslizou 1,7%.