DJ MERCADOS GLOBAIS: Dados da China trazem otimismo ao arranque europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações abriram em alta na Europa esta segunda-feira, depois de a economia da China ter crescido bastante mais do que o esperado no terceiro trimestre.

O Stoxx Europe 600 soma 0,7%, o DAX acelera 0,6% e o CAC sobe 0,7%.

O produto interno bruto da China cresceu 3,9% nos três meses até 30 de setembro, face ao período homólogo, disse o instituto de estatí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.