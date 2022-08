DJ MERCADOS GLOBAIS: Dados do emprego dos EUA pressionam Wall Street, Europa

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa, enquanto Wall Street segue no vermelho, depois de os sólidos dados do emprego dos EUA terem reforçado as perspetivas de mais um aumento considerável das taxas de juro da Reserva Federal.

O Stoxx Europe 600 recuou 0,8%. A nível nacional, o DAX perdeu 0,7%, o CAC desceu 0,6% e o FTSE caiu 0,1%.