DJ MERCADOS GLOBAIS: Dados, previsões animam Europa, Wall Street

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias subiram esta segunda-feira, com os investidores otimistas após as previsões de crescimento da Comissão Europeia e antes dos dados da inflação dos EUA desta semana.

O Stoxx Europe 600 ganhou 0,9%, o CAC 40 avançou 1,1%, o DAX somou 0,6% e o FTSE 100 progrediu 0,8%.

"Enquanto o mundo se mantém atento ao jogo de tiros ao balão entre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.