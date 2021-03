DJ MERCADOS GLOBAIS: Dow abre em alta, pode registar novo recorde

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram mistos esta sexta-feira, com o setor da tecnologia a cair e o Dow Jones Industrial Average em curso para registar um novo recorde.

O S&P 500 cai 0,5%, depois de ter encerrado num máximo recorde na quinta-feira. O Dow sobe 0,3%, tendo também encerrado num recorde na quinta-feira. O Nasdaq Composite Index desce 1,7%.