DJ MERCADOS GLOBAIS: Dow atinge os 30.000 pontos pela primeira vez

(DJ Bolsa)-- O Dow Jones Industrial Average ultrapassou os 30,000 pontos pela primeira vez esta terça-feira, a mais recente conquista numa subida pós-eleições causada pelos resultados promissores de três potenciais vacinas para o coronavírus.

Há momentos, o Dow avançava 1,6%, para 30.076 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 1,6% para 3.633 pontos. O Nasdaq sobe 1,2%.